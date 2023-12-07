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    «Вы сами, голубчик, во всем виноваты» — новый трейлер «Мастера и Маргариты»

    7 декабря 2023
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    07.12.2023
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    «Вы сами, голубчик, во всем виноваты» — новый трейлер «Мастера и Маргариты»

    Кинокомпания «Атмосфера кино» поделилась свежим трейлером «Мастера и Маргариты» (ранее — просто «Воланд») по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова.

    Мастера сыграл Евгений Цыганов, Маргариту — Юлия Снигирь, а Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»)

    За постановку отвечает Михаил Локшин, который снял «Серебряные коньки». А сценарий написал его коллега Роман Кантор.

    Премьера состоится 25 января 2024 года.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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