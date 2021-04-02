Вышел еще один трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» — многим он понравился больше!

Warner Bros. опубликовала еще один трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, который показывают эксклюзивно в кинотеатрах.

В ролике, который многим понравился больше оригинального, можно увидеть несколько новых сцен, в том числе с персонажем Нэйтана Филлиона.

По сюжету отпетые злодеи и психопаты с фантастическими талантами объединятся, чтобы выполнить нетипичную для их рода деятельности миссию. Картина будем чем-то средним между переосмыслением и продолжением ленты Дэвида Эйера.

Главные роли исполнят Марго Робби, Виола Дэвис, Джон Сина, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Сильвестер Сталлоне, Питер Капальди и другие.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет 6 августа — одновременно в кинотеатрах и HBO Max.