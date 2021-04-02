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    Вышел еще один трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» — многим он понравился больше!

    2 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    02.04.2021
    62
    0 минут на чтение
    1

    Warner Bros. опубликовала еще один трейлер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна, который показывают эксклюзивно в кинотеатрах.

    В ролике, который многим понравился больше оригинального, можно увидеть несколько новых сцен, в том числе с персонажем Нэйтана Филлиона.

    По сюжету отпетые злодеи и психопаты с фантастическими талантами объединятся, чтобы выполнить нетипичную для их рода деятельности миссию. Картина будем чем-то средним между переосмыслением и продолжением ленты Дэвида Эйера.

    Главные роли исполнят Марго Робби, Виола Дэвис, Джон Сина, Идрис Эльба, Юэль Киннаман, Сильвестер Сталлоне, Питер Капальди и другие.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет 6 августа — одновременно в кинотеатрах и HBO Max.

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    И поделился другими интересными фактами.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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