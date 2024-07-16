Вышел новый мультифльм о «Лиге справедливости» — в нем Кевин Конрой озвучил Бэтмена в последний раз

16 июля состоялась цифровая премьера мультфильма «Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 3», который стал знаковым для поклонников Бэтмена. Именно в нем в последний раз можно услышать голос покойного Кевина Конроя, который озвучивал Темного Рыцаря свыше 30 лет.

В ленте «Лига справедливости: Кризис на бесконечных землях. Часть 3» Конрою досталась роль Бэтмена из мультсериала 90-х годов. Создатели почтили память актера эмоциональной сценой с Джокером, которого озвучил Марк Хэмилл.

Мне не все равно, Джокер. На Готэм, на справедливость, и если это должно закончиться, то я уйду… будучи Бэтменом.

Конрой скончался в марте 2022 года после борьбы с раком.