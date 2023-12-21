Вышел новый трейлер фильма «Летучий корабль» по русской сказке

Вышел новый трейлер романтической семейной комедии «Летучий корабль» по мотивам одноименной русской сказки.

По сюжету Царь думает выдать дочь Забаву за богача Поля, только вот сама царевна хочет выйти замуж по любви. Судьба как раз свела ее с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном.

Главные роли исполнили Александр Метелкин («Перевал Дятлова») и Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»).

Также для экранизации написали совершенно нового персонажа — Леди Джейн, которую сыграет певица Полина Гагарина.

Премьера состоится 7 марта.