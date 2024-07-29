Вышел новый трейлер Harry Potter: Quidditch Champions — симулятора игры в квиддич

Warner Bros. Games представила новый трейлер симулятора по игре в квиддич Harry Potter: Quidditch Champions и открыла предзаказы.

Авторы описывают тайтл как отдельную соревновательную онлайн-игру. В ней можно будет кастомизировать своего игрока, выбирать одну из четырех ролей в матчах и проходить «Карьеру».

Релиз Harry Potter: Quidditch Champions состоится 3 сентября на PC, Xbox и PlayStation, а до Switch тайтл доберется в конце года. Проект обойдется в 30 и 40 долларов в зависимости от изданий. Микротранзакций не будет.