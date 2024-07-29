    Новости

    Вышел новый трейлер Harry Potter: Quidditch Champions — симулятора игры в квиддич

    29 июля 2024
    Фото аватара
    29.07.2024
    443
    0 минут на чтение
    Черновик 1090

    Warner Bros. Games представила новый трейлер симулятора по игре в квиддич Harry Potter: Quidditch Champions и открыла предзаказы.

    Авторы описывают тайтл как отдельную соревновательную онлайн-игру. В ней можно будет кастомизировать своего игрока, выбирать одну из четырех ролей в матчах и проходить «Карьеру».

    Релиз Harry Potter: Quidditch Champions состоится 3 сентября на PC, Xbox и PlayStation, а до Switch тайтл доберется в конце года. Проект обойдется в 30 и 40 долларов в зависимости от изданий. Микротранзакций не будет.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Дэдпул и Росомаха» — кинокомикс для взрослых во славу заурядности 6
    0
    18613
    «Дэдпул и Росомаха». Кинокомикс для взрослых во славу заурядности

    Вселенная «Людей Икс» мертва — да здравствует вселенная «Людей Икс»!

    «Мне нравится моя игра, потому что она милая». Дневник разработчика настольной игры «Космобюро» 22
    0
    36478
    «Мне нравится моя игра, потому что она милая». Дневник разработчика настольной игры «Космобюро»

    Андрей Колупаев — об истории создания игры про космических торговцев

    Брент Уикс «Слепящий нож». В духе Дэвида Геммела
    0
    38156
    Брент Уикс «Слепящий нож». В духе Дэвида Геммела

    Интриганское фэнтези с претензией на эпопею

    Читаем книгу: Ричард Суон — Тирания веры
    0
    70561
    Читаем книгу: Ричард Суон — Тирания веры

    Отрывок, в котором Вонвальт зеленеет, а Шестнадцатый легион отправляется подавлять восстание.

    Художник Михаил Сидоренко: 9
    0
    103338
    Художник Михаил Сидоренко: славянское фэнтези, чертановские мифы и пандемия коронавируса

    Беседа о персональных проектах, творческом выгорании и лайках в соцсетях

    1
    0
    155493
    Обчищаем чужие карманы в серии Thief в 136 выпуске «Фантастического подкаста»

    Осторожно, этот подкаст точно украдёт ваше время!

    Другая Земля: леса Антарктиды, джунгли Сахары и инопланетные пейзажи Средиземного моря 10
    0
    134528
    Другая Земля: леса Антарктиды, джунгли Сахары и инопланетные пейзажи Средиземного моря

    Как менялась наша планета на протяжении веков

    Олдос Хаксли: дивный новый мир и самая сладкая антиутопия 5
    0
    201599
    Олдос Хаксли: дивный новый мир и самая сладкая антиутопия

    Предсказания и предостережения, которые никто не послушал

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить