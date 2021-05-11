«Никакого счастливого конца» — вышел новый трейлер «Легенды о Зеленом рыцаре»

Кинокомпания A24 представила второй трейлер мрачной фэнтезийной картины «Легенда о Зеленом рыцаре», в основу которой легла поэма «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь».

В центре сюжета сэр Гавейн (племянник короля Артура), который заключает пари с загадочным Зеленым рыцарем с большим топором наперевес. Герой сносит ему голову, но тот как ни в чем не бывало возвращает ее на место и обещает вернуться за ним через год.

Режиссером и сценаристом выступил Дэвид Лоури, работавший над «Историей призрака» и «Питом и его драконом».

А главные роли исполнили Дев Патель («Миллионер из трущоб»), Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт»), Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»), Шон Харрис («Король Англии») и другие.

Премьера «Легенды о Зеленом рыцаре» состоится 30 июля.