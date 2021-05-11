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    Новости

    «Никакого счастливого конца» — вышел новый трейлер «Легенды о Зеленом рыцаре»

    11 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    11.05.2021
    569
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    Кинокомпания A24 представила второй трейлер мрачной фэнтезийной картины «Легенда о Зеленом рыцаре», в основу которой легла поэма «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь».

    В центре сюжета сэр Гавейн (племянник короля Артура), который заключает пари с загадочным Зеленым рыцарем с большим топором наперевес. Герой сносит ему голову, но тот как ни в чем не бывало возвращает ее на место и обещает вернуться за ним через год.

    Режиссером и сценаристом выступил Дэвид Лоури, работавший над «Историей призрака» и «Питом и его драконом».

    А главные роли исполнили Дев Патель («Миллионер из трущоб»), Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт»), Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»), Шон Харрис («Король Англии») и другие.

    Премьера «Легенды о Зеленом рыцаре» состоится 30 июля.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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