«Никакого счастливого конца» — вышел новый трейлер «Легенды о Зеленом рыцаре»

Кинокомпания A24 представила второй трейлер мрачной фэнтезийной картины «Легенда о Зеленом рыцаре», в основу которой легла поэма «Сэр Гавейн и Зелёный Рыцарь».
В центре сюжета сэр Гавейн (племянник короля Артура), который заключает пари с загадочным Зеленым рыцарем с большим топором наперевес. Герой сносит ему голову, но тот как ни в чем не бывало возвращает ее на место и обещает вернуться за ним через год.
Режиссером и сценаристом выступил Дэвид Лоури, работавший над «Историей призрака» и «Питом и его драконом».
А главные роли исполнили Дев Патель («Миллионер из трущоб»), Алисия Викандер («Tomb Raider: Лара Крофт»), Джоэл Эдгертон («Великий Гэтсби»), Шон Харрис («Король Англии») и другие.
Премьера «Легенды о Зеленом рыцаре» состоится 30 июля.
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Редактор
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