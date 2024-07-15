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    Вышел первый тизер аниме по «Терминатору» — без Джона Коннора

    15 июля 2024
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    15.07.2024
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    Netflix представила первый тизер-трейлер аниме-сериала по «Терминатору». Проект под названием Terminator Zero будет посвящен совершенно новым для франшизы персонажам.

    События развернутся в 1997 году в Японии прямо перед Судным днем. В центре сюжета выступит ученый Малкольм Ли, который работает над запуском нового ИИ, призванного противостоять надвигающейся атаке Skynet. Однако жизни героя и его детей начинает угрожать роботизированный убийца из будущего.

    Шоураннером выступает Мэттсон Томлин, приложивший руку к сценарию второй части «Бэтмена» Мэтта Ривза, а производством занимается студия Production IG («Призрак в доспехах», «Кайдзю номер восемь»).

    Все восемь эпизодов Terminator Zero выйдут 29 августа.

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