Вышел трейлер «Охотников на троллей: Восстание титанов». А это точно не «Тихоокеанский рубеж»?

Netflix выложил полноценный трейлер полнометражного мультфильма «Охотники на троллей: Восстание титанов» (в оригинале — Trollhunters: Rise of the Titans).
Картина станет финалом мультсериалов Гильермо дель Торо: «Охотников на троллей», «Трое с небес» и «Волшебников».
Действие «Восстания титанов» развернется после событий «Волшебников». По сюжету героям трех вселенных предстоит объединиться вместе, чтобы победить Тайный орден.
Полнометражка выйдет 21 июля.
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