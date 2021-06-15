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    Новости

    Вышел трейлер «Охотников на троллей: Восстание титанов». А это точно не «Тихоокеанский рубеж»?

    15 июня 2021
    15.06.2021
    623
    0 минут на чтение
    А это точно не «Тихоокеанский рубеж»? Вышел трейлер «Охотников на троллей: Восстание титанов»

    Netflix выложил полноценный трейлер полнометражного мультфильма «Охотники на троллей: Восстание титанов» (в оригинале — Trollhunters: Rise of the Titans).

    Картина станет финалом мультсериалов Гильермо дель Торо: «Охотников на троллей», «Трое с небес» и «Волшебников».

    Действие «Восстания титанов» развернется после событий «Волшебников». По сюжету героям трех вселенных предстоит объединиться вместе, чтобы победить Тайный орден.

    Полнометражка выйдет 21 июля.

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