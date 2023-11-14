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    Вышел трейлер рождественского мультфильма Merry Little Batman

    14 ноября 2023
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    14.11.2023
    437
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    Вышел трейлер рождественского мультфильма Merry Little Batman

    Amazon Prime Video поделился трейлером рождественского мультфильма Merry Little Batman.

    По сюжету Дэмиен Уэйн хочет стать супергероем, как его отец — единственный и неповторимый Бэтмен. Когда Дэмиен остается один дома, а Темный рыцарь в канун Рождества сражается с преступниками Готэма, герой сталкивается со злодеями, которые хотят украсть Рождество.

    Режиссером выступает Майк Рот («Обычное шоу»). А сценарий написали Морган Эванс («Юные Титаны, вперед!») и Джейс Риччи («Бэтмен: Гибель, которая пришла в Готэм»).

    Премьера состоится 8 декабря.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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