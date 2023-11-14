Вышел трейлер рождественского мультфильма Merry Little Batman

Amazon Prime Video поделился трейлером рождественского мультфильма Merry Little Batman.
По сюжету Дэмиен Уэйн хочет стать супергероем, как его отец — единственный и неповторимый Бэтмен. Когда Дэмиен остается один дома, а Темный рыцарь в канун Рождества сражается с преступниками Готэма, герой сталкивается со злодеями, которые хотят украсть Рождество.
Режиссером выступает Майк Рот («Обычное шоу»). А сценарий написали Морган Эванс («Юные Титаны, вперед!») и Джейс Риччи («Бэтмен: Гибель, которая пришла в Готэм»).
Премьера состоится 8 декабря.
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