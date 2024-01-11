Вышел трейлер второго сезона Halo

Paramount опубликовала полноценный трейлер второго сезона ТВ-адаптации Halo.
На этот раз шоураннером выступает Дэвид Винер вместо Кайла Киллена и Стивена Кейна. А к главным ролям вернутся Пабло Шрайбер, Наташа Макэлхоун и другие актеры.
По сюжету Мастер Чиф отправится на поиски загадочной инопланетной структуры под названием Орел, которая может помочь ему в битве с Ковенантом.
Премьера состоится 8 февраля.
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