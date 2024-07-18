Вышел жуткий трейлер фильма «Чужой: Ромул»

20th Century Studios представила финальный трейлер нового «Чужого» с подзаголовком «Ромул». В центре истории будет группа космических колонизаторов, которые застряли на космической станции с самой ужасной формой жизни во вселенной.

Режиссером «Ромула» выступает Федерико Альварес, наиболее известный по ремейку «Зловещих мертвецов» и «Не дыши».

Премьера картины ожидается 16 августа. Недавно также завершились съемки еще одного проекта по «Чужому» — сериала от Ноя Хоули («Фарго»), который выйдет в 2025 году.