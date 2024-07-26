Вышла настольная космоопера про бизнес — «Космобюро»

Издательство Hobby World выпустило настольную стратегическую игру под названием «Космобюро».

Это космическая опера про развитие прибыльного дела для самых экзотических инопланетных цивилизаций.

Игрокам предстоит взять на себя роль капитана торгового агентства и отправиться в космическую командировку, чтобы заработать как можно больше кредитов.

Автором выступил игровой дизайнер с 14-летним опытом в индустрии Андрей Колупаев, который развивал российскую Гильдию разработчиков настольных игр, а продюсером — Иван Лашин, известный по игре «Индустрия».