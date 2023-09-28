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    Вышла новая Castlevania — теперь про Рихтера Бельмонта

    28 сентября 2023
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    28.09.2023
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    Вышла новая Castlevania — теперь про Рихтера Бельмонта

    На Netflix вышел мультсериал Castlevania: Nocturne — спин-офф тёмного фэнтези Castlevania, которое выходило четыре сезона.

    Он рассказывает о Рихтере Бельмонте, наследнике знаменитой семьи охотников на вампиров. Ему предстоит продолжить дело предков. На дворе — 1792 год, вовсю гремит Французская революция. И только кучка избранных догадывается, что за кровопролитием на улицах могут стоять и сверхъестественные силы, способные пожрать само солнце.

    «Ноктюрн» основан на частях серии Castlevania: Rondo of Blood и Castlevania: Symphony of the Night. Мы ждём не только нового Бельмонта и его союзницу Марию Ренар, но и знаковых противников.

    Все восемь серий уже доступны с русскими субтитрами.

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