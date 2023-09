Вышла новая Castlevania — теперь про Рихтера Бельмонта

На Netflix вышел мультсериал Castlevania: Nocturne — спин-офф тёмного фэнтези Castlevania, которое выходило четыре сезона.

Он рассказывает о Рихтере Бельмонте, наследнике знаменитой семьи охотников на вампиров. Ему предстоит продолжить дело предков. На дворе — 1792 год, вовсю гремит Французская революция. И только кучка избранных догадывается, что за кровопролитием на улицах могут стоять и сверхъестественные силы, способные пожрать само солнце.

«Ноктюрн» основан на частях серии Castlevania: Rondo of Blood и Castlevania: Symphony of the Night. Мы ждём не только нового Бельмонта и его союзницу Марию Ренар, но и знаковых противников.

Все восемь серий уже доступны с русскими субтитрами.