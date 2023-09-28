Вышла новая Castlevania — теперь про Рихтера Бельмонта

На Netflix вышел мультсериал Castlevania: Nocturne — спин-офф тёмного фэнтези Castlevania, которое выходило четыре сезона.
Он рассказывает о Рихтере Бельмонте, наследнике знаменитой семьи охотников на вампиров. Ему предстоит продолжить дело предков. На дворе — 1792 год, вовсю гремит Французская революция. И только кучка избранных догадывается, что за кровопролитием на улицах могут стоять и сверхъестественные силы, способные пожрать само солнце.
«Ноктюрн» основан на частях серии Castlevania: Rondo of Blood и Castlevania: Symphony of the Night. Мы ждём не только нового Бельмонта и его союзницу Марию Ренар, но и знаковых противников.
Все восемь серий уже доступны с русскими субтитрами.
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В новом сезоне авторы никуда не торопятся и позволяют себе как следует покопаться в персонажах. Впрочем, о любителях экшена тоже не забыли.
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Какой получилась концовка, есть ли там что-нибудь от изгнанного Уоррена Эллиса и что будет с сериалом дальше?
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