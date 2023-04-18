Warner. Bros анонсировала онлайн-видеоигру по квиддичу

Warner. Bros представила Harry Potter: Quidditch Champions — многопользовательскую онлайн-игру про квиддич.
Её уже несколько лет разрабатывает студия Unbroken Studio (ранее она помогала Rocksteady Studios c экшеном Suicide Squad: Kill the Justice League). Игру планируют выпустить для ПК, PS5 и Xbox Series X|S. По поводу версий для консолей прошлого поколения пока ничего неизвестно.
Как и неизвестна дата выхода игры. Но издатель уже открыл сайт, где можно оставить заявку на тестирование.
Создатели описывают игру как «отдельную соревновательную онлайн-игру». В ней можно будет кастомизировать своего игрока в квиддич. Авторы отдельно подчёркивают, что можно играть просто с друзьями или одному.
Поклонники франшизы восприняли анонс противоречиво. В комментариях отмечают, что теперь стали понятны причины, почему квиддича не было в Hogwarts Legacy — будто игру решили продать отдельно.
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