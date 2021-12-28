Warner Bros. была готова сделать новую «Матрицу» без Ланы Вачовски

Продюсер «Матрицы: Воскрешение» Джеймс Мактиг рассказал, что новый фильм во франшизе запустили бы в производство даже без участия Ланы Вачовски.
Как оказалось, Warner Bros. давно обсуждала «возможность заработать» на четвертой части.
Мне кажется, когда у вас есть франшиза с таким потенциалом заработка денег, всегда можно что-то придумать. Например, как в Marvel. У них есть «Человек-паук», «Железный человек», «Тор». Всегда можно обновить эти фильмы, чтобы заработать денег и рассказать новые истории.
Однако, по словам продюсера, не всегда проект рассматривают исключительно с финансовой точки зрения.
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«Матрица: Воскрешение». Что хотела сказать Вачовски?
Евгений Пекло | 16.12.2021
Постмодернистское кино как будто иронизирует над смыслом оригинала, обыгрывает его и почти что смеётся над изначальным посылом.
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