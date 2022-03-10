Warner Bros. обновила график выхода фильмов. «Флэш» и «Аквамен 2» выйдут в 2023-м

Warner Bros. значительно обновила график выхода своих будущих фильмов — в основном, изменения затронули супергероику DC. Почти все картины отложили, при этом сиквел «Шазама!» выйдет на полгода раньше.
- «Чёрный Адам» — 21 октября 2022-го (был на 29 июля)
- «Шазам! Ярость богов» — 16 декабря 2022-го (был 2 июня 2023-го)
- «Флэш» —23 июня 2023-го (был 4 ноября 2022-го)
- «Аквамен 2» — 17 марта 2023-го (был 16 декабря 2022-го)
- «Вонка» — 15 декабря 2023 года (был 17 марта 2023-го)
- «Суперпитомцы» — 29 июля 2022-го (был 20 мая)
- «Мег 2: Впадина» — 4 августа 2023 года
Если вторую часть «Аватара» не перенесут в очередной раз, то «Шазам! Ярость богов» выйдет нос к носу с ожидаемым блокбастером Джеймса Кэмерона.
Инсайдеры связывают переносы с тем, что только сейчас начались пересъёмки «Чёрного Адама». Из-за этого в том числе пришлось двигать другие картины.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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