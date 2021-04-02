Warner Bros. отменила «Новых богов» и спин-офф «Аквамена»

Warner Bros. отменила сразу несколько фильмов DC — «Новых богов» и спин-офф «Аквамена» под названием The Trench.

Первый зарубили из-за того, что его структура не подходила для самостоятельного фильма. Над ним работали режиссер Ава Дюверней («Излом времени») и сценарист комиксов Том Кинг.

А от второго отказались из-за плотного графика Джеймса Вана, который мог стать постановщиком. Сценарий картины должны были написать Ноа Гарднер и Эйдан Фицджералд.

Однако WB не исключает, что в будущем компания вернется к этим проектам. И если это произойдет, то производством займутся те же самые люди.

При этом Дюверней продолжит сотрудничать с DC, поскольку у нее в работе сериал «Наоми» для телеканала The CW.