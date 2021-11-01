Warner Bros. выдвинула «Дюну» на «Оскар» в 14 номинациях

Warner Bros. решила выдвинуть «Дюну» Дени Вильнева на премию «Оскар», которая пройдет в начале 2022 года, — причем сразу 14 номинациях.

Интересную, на лучшую актерскую игру в главной роли претендует только Тимоти Шаламе.

Тем не менее номинации должны одобрить члены Американской академии кинематографических искусств и наук.

Так выглядит полный список: