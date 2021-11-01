Warner Bros. выдвинула «Дюну» на «Оскар» в 14 номинациях

Warner Bros. решила выдвинуть «Дюну» Дени Вильнева на премию «Оскар», которая пройдет в начале 2022 года, — причем сразу 14 номинациях.
Интересную, на лучшую актерскую игру в главной роли претендует только Тимоти Шаламе.
Тем не менее номинации должны одобрить члены Американской академии кинематографических искусств и наук.
Так выглядит полный список:
- «Лучший фильм»;
- «Лучший режиссер»;
- «Лучший адаптированный сценарий»;
- «Лучший актер»;
- «Лучшая актриса второго плана»;
- «Лучший актер второго плана»;
- «Лучшая операторская работа»;
- «Лучший монтаж»;
- «Лучшее художественное оформление»;
- «Лучший дизайн костюмов»;
- «Лучшие грим и прически»;
- «Лучший звук»;
- «Лучшие спецэффекты»;
- «Лучший саундтрек».
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