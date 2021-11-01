    3
    Новости

    Warner Bros. выдвинула «Дюну» на «Оскар» в 14 номинациях

    1 ноября 2021
    01.11.2021
    820
    0 минут на чтение
    Warner Bros. выдвинула «

    Warner Bros. решила выдвинуть «Дюну» Дени Вильнева на премию «Оскар», которая пройдет в начале 2022 года, — причем сразу 14 номинациях.

    Интересную, на лучшую актерскую игру в главной роли претендует только Тимоти Шаламе.

    Тем не менее номинации должны одобрить члены Американской академии кинематографических искусств и наук.

    Так выглядит полный список:

    • «Лучший фильм»;
    • «Лучший режиссер»;
    • «Лучший адаптированный сценарий»;
    • «Лучший актер»;
    • «Лучшая актриса второго плана»;
    • «Лучший актер второго плана»;
    • «Лучшая операторская работа»;
    • «Лучший монтаж»;
    • «Лучшее художественное оформление»;
    • «Лучший дизайн костюмов»;
    • «Лучшие грим и прически»;
    • «Лучший звук»;
    • «Лучшие спецэффекты»;
    • «Лучший саундтрек».

    Читайте также

    Дени Вильнёв хотел бы ещё экранизировать «Мессию Дюны»

    Дени Вильнёв хотел бы ещё экранизировать «Мессию Дюны»

     Кот-император |  28.10.2021

    «Было бы неплохо увидеть весь путь Пола Атрейдеса».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Елена Хаецкая «Прозаические лэ». Четыре волшебные истории, которых могло быть пять
    0
    4691
    Елена Хаецкая «Прозаические лэ». Четыре волшебные истории, которых могло быть пять

    Ироничная литературная игра — не слишком серьёзное, но забавное и приятное чтение.

    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021) 1
    0
    27374
    Мир фантастики №216 (ноябрь 2021)

    Гарри Поттер, Skyrim и фантастика во всех проявлениях.

    Обсуждаем хорроры в 37-м выпуске подкаста
    0
    90552
    Обсуждаем хорроры в 37-м выпуске подкаста

    Слушайте, если не боитесь!

    Обсуждаем аудиокниги в 36-м выпуске подкаста
    0
    157137
    Обсуждаем аудиокниги в 36-м выпуске подкаста

    На что ориентироваться при выборе аудиокниг? Как их записывают? Заменят ли в будущем актёров нейросетевые алгоритмы?

    Малый Арракис. Вспоминаем телеадаптации «Дюны» 3
    0
    69200
    Малый Арракис. Вспоминаем телеадаптации «Дюны»

    До фильма Вильнёва лучшей адаптацией «Дюны» считался сериал.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 17
    0
    119059
    Виктория Шваб «Незримая жизнь Адди Ларю». Романтическая сказка о Фаусте в женском обличье

    Классическая мистика о бессмертии, полученном в обмен на душу, в антураже современного любовного романа.

    Новости по спецвыпускам: когда ждать, почему так долго 4
    0
    247768
    Новости по спецвыпускам: когда ждать, почему так долго

    Все заявленные на 2021 год спецвыпуски выйдут в начале 2022 года с небольшими интервалами.

    Мультсериал «Корпорация “Заговор”»: авторы «Гравити Фолз», ну как так-то? 1
    0
    183441
    Мультсериал «Корпорация “Заговор”»: авторы «Гравити Фолз», ну как так-то?

    Ни злобной сатиры, ни смешной пародии, зато тонна самоанализа и морали в конце каждого эпизода — этого ли мы ждали?

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить