Warner Bros. запустила в работе сериал-приквел «Оно»

По данным Variety, HBO Max и Warner Bros. запускают в работу сериал-приквел дилогии «Оно». Рабочее название — «Добро пожаловать в Дерри».

Действие шоу развернётся до событий первой части дилогии (речь про фильмы, вышедшие в 2017-м и 2019-м годах). Как сообщает издание, сериал не только покажет город в 1960-е, но и расскажет историю происхождения клоуна Пеннивайза.

Сериалом занимается та же команда продюсеров, сценарий пишет Джейсон Фукс (занимался сценариями «Чудо-Женщины» и фильма «Пэн», видеоигры Bully и сериала «Перерождение»). Если всё срастётся и проект запустят в полноценное производство, то Энди Мускетти, снявший дилогию, поставит первый эпизод.

Издание отмечает, что это уже второй случай за последнее время, когда HBO запускает в работу сериал по кинофраншизе WB. Ранее компании начали разрабатывать сериал по «Бэтмену» с акцентом на работу полиции и лечебницы «Аркхэм». В нём к роли Пингвина должен вернуться Колин Фаррелл. Кроме того, по-прежнему в работе сериал по «Дюне» про Бене Гессерит.