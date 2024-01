Wizards of the Coast опять попала в скандал из-за ИИ

Недавно Wizards of the Coast объявила, что выступает против использования искусственного интеллекта для артов по Dungeons & Dragons и Magic: The Gathering.

Однако это не помешало компании использовать ИИ в маркетинговых материалах Ravnica Remastered, что в сети восприняли как лицемерие.

На фоне этого художник Дейв Рапоза решил уволиться из Wizards of the Coast.

Я закончил работать на Wizard of the Coast. Нельзя говорить, что ты против ИИ, а затем использовать его для продвижения своих продуктов.

Изначально компания отрицала, что использовала ИИ в промо-материалах. Однако после WotC принесла извинения за это.

Похоже, что некоторые элементы ИИ, которые сейчас появляются в стандартных отраслевых инструментах, таких как Photoshop, проникли в наши маркетинговые креативы.

Напомним, прошлым летом компания уже попадала в скандал из-за ИИ, когда в книгу Bigby Presents: Glory of the Giants нашли сгенерированные нейросетью арты.