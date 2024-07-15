Wizards of the Coast забраковала первоначальный концепт для Baldur’s Gate 3

Глава Larian Studios Свен Винке признался, что Wizards of the Coast забраковала первоначальную концепцию для Baldur’s Gate 3.

Студия заключила сделку с компанией за месяц до выхода Divinity: Original Sin 2. Команда была сосредоточена на завершении разработкb, и в то же время ей нужно было проработать дизайн-документ для грядущего проекта по D&D, а сил и ресурсов на это не оставалось.

Это было очень плохо. Нам не хватало мозгов справиться с этим, потому что мы пытались доделать Divinity: Original Sin 2. Затем Wizards отправили нам фидбек, между строк которого читалось: «Это полное дерьмо». И мы сказали: «Знаем, но мы выпускаем игру. Дайте нам время». К счастью, они вошли в положение и дали еще один шанс.

Также Винке отметил, что рассматривал всего несколько серий, по которым Larian стоило бы сделать игру, чтобы пробить стеклянный потолок: Baldur’s Gate, Fallout и Ultima.