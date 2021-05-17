«Я для тебя не лучшая компания» — трейлер сериала Sweet Tooth

Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», снятого по мотивам комикса Джеффа Лемира.

По сюжету мальчик по имени Гэс — гибрид человека и оленя. Ему приходится покинуть родной лес, чтобы добраться в заповедник для таких же существ. К счастью, в этом опасном путешествии ему помогает загадочный странник-одиночка.

Главных героев сыграют Кристиан Конвери («Красивый мальчик»), Нонсо Анози («Игра престолов»), Адиля Ахтара («Убивая Еву») и Уилл Форта («Последний человек на Земле»).

Шоураннерами выступили Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»), а продюсированием занимаются Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзен.

Все 8 часовых эпизодов выйдут 4 июня.