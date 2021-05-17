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    «Я для тебя не лучшая компания» — трейлер сериала Sweet Tooth

    17 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    17.05.2021
    808
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    Netflix опубликовал полноценный трейлер сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами», снятого по мотивам комикса Джеффа Лемира.

    По сюжету мальчик по имени Гэс — гибрид человека и оленя. Ему приходится покинуть родной лес, чтобы добраться в заповедник для таких же существ. К счастью, в этом опасном путешествии ему помогает загадочный странник-одиночка.

    Главных героев сыграют Кристиан Конвери («Красивый мальчик»), Нонсо Анози («Игра престолов»), Адиля Ахтара («Убивая Еву») и Уилл Форта («Последний человек на Земле»).

    Шоураннерами выступили Джим Микл («Земля вампиров») и Бет Шварц («Стрела»), а продюсированием занимаются Роберт Дауни-младший и его жена Сьюзен.

    Все 8 часовых эпизодов выйдут 4 июня.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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