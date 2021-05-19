«Я покажу вам, что такое страх»: трейлер аниме-сериала Resident Evil: Infinite Darkness

Netflix выпустил полноценный трейлер анимационного CG-сериала Resident Evil: Infinite Darkness («Обитель зла: бесконечная тьма»). Всё на месте — главные герои, чудовища, новый штамм вируса, перестрелки и обезображенный здоровяк на роли финального босса.

Действие Infinite Darkness развернётся в 2006 году, параллельно событиям пятой части видеоигры и спустя год после мультфильма Degeneration. Федерального агента Леона Скотта Кеннеди приглашают в Белый Дом, чтобы расследовать несанкционированный доступ к файлам президента. Параллельно развивается линия Клэр Рэдфилд, которая знакомится с рисунком ребёнка и узнаёт в нём жертву вирусной инфекции. Так, она начинает собственное расследование, и вскоре линии героев пересекаются — и вместе им предстоит напасть на след мирового заговора. В очередной раз.

Героев озвучат те же актёры, которые подарили им свои голоса в ремейке Resident Evil 2. Леона озвучат Ник Апостолидес и Тосиюки Морикава (в английской и японской версиях), а Клэр — Стефани Панизелло и Юко Каида.

Продюсером проекта выступает Хироюки Кобаяси (занимается всей франшизой Resident Evil). За производство отвечает одна из старейших японских студий TMS Entertainment («Акира», полнометражные фильмы про Люпена, «Доктор Стоун», D.Gray-man, Sonic X и многое-многое другое).

Все эпизоды выйдут на Netflix 8 июля.