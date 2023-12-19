«Я пролетел через галактики, черные дыры и время» — первый тизер НФ-фильма «Космонавт»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер научно-фантастического фильма «Космонавт» по мотивам романа «Космонавт из Богемии» Ярослава Калфара.

В центре сюжета космонавт, который переживает о своем браке. Но ему на помощь приходит древнее существо, что пряталось в недрах его корабля.

За постановку отвечает Йохан Ренк, который снял «Чернобыль». А главную роль исполняет Адам Сэндлер («Неограненные драгоценности»).

Премьера состоится 1 марта 2024 года.