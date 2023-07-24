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    «Я взорвала его пенис»: первый трейлер «Поколения „Ви“», молодёжного спин-оффа «Пацанов»

    24 июля 2023
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    24.07.2023
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    Amazon Prime Video показал полноценный трейлер спин-оффа «Пацанов» про супергеройский колледж. «Поколение „Ви“» расскажет про амбициозных студентов, которые учатся использовать свои силы в «безопасном» месте.

    Сериал описывают как «возмутительное шоу с рейтингом R, исследующее жизнь молодых, соперничающих друг с другом супергероев, в которых бурлят гормоны».

    Актёрский состав шоу включает Лиззи Бродвей («Новичок»), Джаз Синклер («Леденящие душу приключения Сабрины»), Шейн Пол Макги («Последняя смена»), Эйми Карреро («Молодые и голодные»), Рейна Хардести («Академия Гринхаус») и Мэдди Филлипс («Молодые охотницы за головами»).

    Среди шоураннеров — Крэйг Розенберг и Эрик Крипке, авторы самих «Пацанов».

    Постер

    «Я взорвала его пенис»: первый трейлер «Поколения „Ви“», молодёжного спин-оффа «Пацанов» 1

    Первые три эпизода выйдут 29 сентября. Остальные будут показывать еженедельно.

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     Павел Тютюнник |  20.07.2022 |  506

    Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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