В рубрике «Что почитать» освещаем две занимательные фантастические новинки «Эксмо». Новинку от Марины и Сергея Дяченко придётся ждать до января, а вот смесь городского фэнтези и хоррора «Подменыш» уже поступило в продажу.

Марина и Сергей Дяченко

«Ведьмин зов»

Это издание включает в себя обновлённую авторскую редакцию первой части дилогии — «Ведьмин век». Всего в книге 768 страниц.

Действие романа «Ведьмин зов» происходит через тридцать лет после событий, описанных в первой части дилогии, в современном городе, живущем одновременно по законам индустриального общества и по законам мифа. Ведьмы – могущественные существа, бывшие некогда обычными женщинами. Инквизиция – служба, призванная с ними бороться, в рядах которой состоят как идейные борцы, так и садисты, упивающиеся властью. Ведьмин век, означавший торжество ведьм и конец привычного мира, остался в прошлом. Но для кого прозвучит Ведьмин зов?

В продажу том поступит ориентировочно в январе 2020-го.

Виктор Лаваль

«Подменыш»

«Подменыш», вышедший в оригинале в 2017 году, завоевал «Локус», «Британскую премию фэнтези» и «Всемирную премию фэнтези».

Аполлон и Эмма стараются быть хорошими родителями, но ребенок — это не только радость, но и бессонные ночи, хроническая усталость и постоянная тревога. Пока Аполлон борется с мистическими кошмарами детства, у него под носом разворачивается драма. Эмма жалуется, что кто-то присылает ей на телефон фотографии сына и мужа, а потом удаляет. Она говорит, что их сын — это не ребенок. Аполлон считает, что жена сходит с ума, но правда намного чудовищнее…

Книга уже поступила в продажу на book24, скоро появится и в других магазинах.