В рубрике «Что почитать» освещаем две занимательные фантастические новинки «Эксмо». Новинку от Марины и Сергея Дяченко придётся ждать до января, а вот смесь городского фэнтези и хоррора «Подменыш» уже поступило в продажу.
Марина и Сергей Дяченко
«Ведьмин зов»
Это издание включает в себя обновлённую авторскую редакцию первой части дилогии — «Ведьмин век». Всего в книге 768 страниц.
Действие романа «Ведьмин зов» происходит через тридцать лет после событий, описанных в первой части дилогии, в современном городе, живущем одновременно по законам индустриального общества и по законам мифа. Ведьмы – могущественные существа, бывшие некогда обычными женщинами. Инквизиция – служба, призванная с ними бороться, в рядах которой состоят как идейные борцы, так и садисты, упивающиеся властью. Ведьмин век, означавший торжество ведьм и конец привычного мира, остался в прошлом. Но для кого прозвучит Ведьмин зов?
В продажу том поступит ориентировочно в январе 2020-го.
Читайте также
Гостиная Дяченко: беседа с Евгением Лукиным
Марина и Сергей Дяченко беседует с великолепным фантастом Евгением Лукиным о противостоянии обществу, видах юмора и фантастичности «Войны и мира».
Марина и Сергей Дяченко «Луч»
Яркий, захватывающий и спорный роман, который стоит прочтения и о котором определённо будут говорить.
Виктор Лаваль
«Подменыш»
«Подменыш», вышедший в оригинале в 2017 году, завоевал «Локус», «Британскую премию фэнтези» и «Всемирную премию фэнтези».
Аполлон и Эмма стараются быть хорошими родителями, но ребенок — это не только радость, но и бессонные ночи, хроническая усталость и постоянная тревога. Пока Аполлон борется с мистическими кошмарами детства, у него под носом разворачивается драма. Эмма жалуется, что кто-то присылает ей на телефон фотографии сына и мужа, а потом удаляет. Она говорит, что их сын — это не ребенок. Аполлон считает, что жена сходит с ума, но правда намного чудовищнее…
Книга уже поступила в продажу на book24, скоро появится и в других магазинах.
Читайте также
Что почитать? Подборка интересных книг от «ЛитРеса» и «Мира фантастики»
Произведения известных фантастов — как зарубежных, так и российских, от Джо Аберкромби до Алексея Пехова. Все эти книги можно приобрести со скидкой в 30%.
Что почитать: Тёмный Властелин от Лукьяненко и приключения в Ехо от Фрая
Именно из-за «Магов вне времени» писатель сдвинул в графике «Вечный дозор» и продолжение «Порога».
Комментарии (Правила дискуссии)