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    Японскую «Годзиллу: Минус один» очень тепло встретили западные критики

    30 ноября 2023
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    30.11.2023
    1472
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    Японскую «Годзиллу: Минус один» очень тепло встретили западные критики

    «Годзилла: Минус один» получила очень высокий рейтинг на сайте Rotten Tomatoes — аж 97% на момент написания заметки. Это один из самых высоко оцененных фильмов в 2023 году.

    Критики остались очень довольны японской картиной — особенно с учетом бюджет в скромные 15 миллионов долларов. Некоторые считают, что это лучшая лента про культового кайдзю со времен «Годзиллы» 1954 года.

    Японская премьера состоялась еще в начале ноября, а вот на Западе лента выйдет только 1 декабря.

    San Francisco Chronicle:

    Прошло всего 69 лет, и наконец вышел фильм про Годзиллу, который вызывает непреодолимый человеческий интерес.

    The Daily Beast:

    Как доказывает «Годзилла: Минус один», японцы знают, как правильно показать культового радиоактивного чудовища.

    United Press International:

    Реализация в этом фильме атомного дыхания Годзиллы отражает его ядерную мощь так же ощутимо, как «Оппенгеймер» передает мощь взрыва атомной бомбы, из-за которой теоретически появилась Годзилла.

    Starburst:

    «Минус один» уделывает множество современных блокбастеров визуально, но еще больше — повествовательно. Это грозный, глубокий и захватывающий кинематографический опыт, который нельзя пропустить!

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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