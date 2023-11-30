Японскую «Годзиллу: Минус один» очень тепло встретили западные критики

«Годзилла: Минус один» получила очень высокий рейтинг на сайте Rotten Tomatoes — аж 97% на момент написания заметки. Это один из самых высоко оцененных фильмов в 2023 году.

Критики остались очень довольны японской картиной — особенно с учетом бюджет в скромные 15 миллионов долларов. Некоторые считают, что это лучшая лента про культового кайдзю со времен «Годзиллы» 1954 года.

Японская премьера состоялась еще в начале ноября, а вот на Западе лента выйдет только 1 декабря.

San Francisco Chronicle:

Прошло всего 69 лет, и наконец вышел фильм про Годзиллу, который вызывает непреодолимый человеческий интерес.

The Daily Beast:

Как доказывает «Годзилла: Минус один», японцы знают, как правильно показать культового радиоактивного чудовища.

United Press International:

Реализация в этом фильме атомного дыхания Годзиллы отражает его ядерную мощь так же ощутимо, как «Оппенгеймер» передает мощь взрыва атомной бомбы, из-за которой теоретически появилась Годзилла.

Starburst: