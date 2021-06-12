Юэн Макгрегор на первых кадрах со съёмок «Оби-Вана Кеноби»

В марте Disney объявила, что съёмки минисериала «Оби-Ван Кеноби» начнутся уже в апреле. Теперь в сети появились первые кадры со съёмок сериала про Оби-Вана Кеноби: на фото можно увидеть Юэна Макгрегора собственной персоной. Костюм скрыт, вероятно, потому что он будет «не таким, как ожидают фанаты». Об этом ранее говорил Юэн Макгрегор в интервью Джимми Киммелу.

Сюжет развернётся спустя десять лет после событий «Мести ситхов». Режиссёр сериала Дебора Чоу поделилась, что сериал начался с идеи, что даже просто быть джедаем небезопасно. Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди намекнула, что в грядущем мини-сериале Оби-Ван Кеноби снова сойдется в битве с Энакином Скайуокером. Она описала шоу как «матч-реванш века».

Кроме Юэна Макгрегора, в актёрском составе значатся Хейден Кристенсен, Моусес Ингрэм, Джоэл Эдгертон и Бонни Пессе. Режиссёром выступает Дебора Чоу, поставившая третий и седьмой эпизоды «Мандалорца». Сценарий написал Джоби Харольд, исполнительный продюсер «Джона Уик 3».

Шоу выйдет в 2022 году — точной даты пока нет.