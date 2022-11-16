За первый день настолка по Heroes of Might & Magic III собрала свыше миллиона долларов

На Kickstarter начался сбор средств на издание масштабной настольной игры по мотивам знаменитой Heroes of Might & Magic III. Менее чем за сутки с начала запуска проект собрал свыше миллиона долларов — а ведь впереди ещё две недели.

Игра разрабатывается для 1-4 игроков со средним временем партии в два часа. В ней игрокам предстоит, как и в видеоигре, исследовать мир вокруг (выполнен при помощи гексов, на старте часть карты закрыта), захватывать ресурсы, развивать города, путешествовать и сражаться с противниками. В настольной адаптации игроков ждут пять городов (Некрополис, Подземелье, Замок, а позже появятся Оплот и Крепость). Развитие персонажа, сбор армии и коллекция артефактов в игре будут будет осуществляться при помощи карточной механики — каждый игрок формирует собственную колоду по ходу игры. Правда, сами сражения напоминают скорее таковые из других пошаговых игр — в духе Disciples.

В рамках кампании участники могут разблокировать эксклюзивный контент, включая так называемые Azure-дополнения — игровые миниатюры. Кроме того, в рамках кампании готово и дополнение Battlefield Expansion, которое значительно расширяет боевые правила и правила по развитию городов, а также добавляет карточки приключений. Ещё два дополнения посвящены фракциям Оплот и Крепость.

Геймплей

Рассылать коробки планируют в декабре 2023-го. О российской локализации пока ничего неизвестно. А вот доставлять в Россию, Беларусь, Центральную и Южную Америку пока не могут.