Загадочный вулкан и мистика в трейлере исландского сериала «Катла»

Netflix представил трейлер ирландского мистического сериала «Катла». А вместе с этим стало известно, что премьера состоится 17 июня.

Сюжет развернется в небольшом городке Вик через год после извержения Катлы, когда из недр вулкана внезапно начали появляться давно исчезнувшие люди и не только.

Режиссером и шоураннером выступает Балтазар Кормакур, снявший фильмы вроде «Во власти стихии» и «Эверест». А со сценарием ему помог Сигурйон Кьяртанссон, который работал над «Капканом».

Всего в сериале будет 8 эпизодов.