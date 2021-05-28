Загадочный вулкан и мистика в трейлере исландского сериала «Катла»

Netflix представил трейлер ирландского мистического сериала «Катла». А вместе с этим стало известно, что премьера состоится 17 июня.
Сюжет развернется в небольшом городке Вик через год после извержения Катлы, когда из недр вулкана внезапно начали появляться давно исчезнувшие люди и не только.
Режиссером и шоураннером выступает Балтазар Кормакур, снявший фильмы вроде «Во власти стихии» и «Эверест». А со сценарием ему помог Сигурйон Кьяртанссон, который работал над «Капканом».
Всего в сериале будет 8 эпизодов.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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