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    Новости

    Зак Снайдер дерзко ответил на заявление DC о том, что герои не занимаются оральным сексом

    18 июня 2021
    18.06.2021
    8519
    0 минут на чтение
    Зак Снайдер дерзко ответил на заявление DC о том, что герои не занимаются оральным сексом

    Зак Снайдер весьма дерзко и лаконично прокомментировал в твиттере спорное высказывание DC о том, что супергерои не занимаются оральным сексом.

    Режиссер «Лиги справедливости» опубликовал иллюстрацию с Бэтменом и Женщиной-кошкой, которые именно этим и занимаются, — судя по всему, ее нарисовали специально для него.

    А в подписи к посту Зак написал всего одно слово: «Канон». Ознакомиться с артом можно по ссылке — он набрал больше 55 тысяч ретвитов и 174 тысяч лайков.

    Напомним, о ситуации с DC рассказали авторы «Харли Квинн», которые собирались добавить в третьем сезон сцену с куннилингусом, но им запретило руководство.

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     Кот-император |  15.06.2021

    Представитель компании объяснил, что «герои так не поступают». И в соцсетях сразу же поддержали задумку авторов.

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