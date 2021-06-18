Зак Снайдер дерзко ответил на заявление DC о том, что герои не занимаются оральным сексом

Зак Снайдер весьма дерзко и лаконично прокомментировал в твиттере спорное высказывание DC о том, что супергерои не занимаются оральным сексом.
Режиссер «Лиги справедливости» опубликовал иллюстрацию с Бэтменом и Женщиной-кошкой, которые именно этим и занимаются, — судя по всему, ее нарисовали специально для него.
А в подписи к посту Зак написал всего одно слово: «Канон». Ознакомиться с артом можно по ссылке — он набрал больше 55 тысяч ретвитов и 174 тысяч лайков.
Напомним, о ситуации с DC рассказали авторы «Харли Квинн», которые собирались добавить в третьем сезон сцену с куннилингусом, но им запретило руководство.
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Кот-император | 15.06.2021
Представитель компании объяснил, что «герои так не поступают». И в соцсетях сразу же поддержали задумку авторов.
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