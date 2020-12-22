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    Новости

    Зак Снайдер хочет, чтобы Дэвид Эйр выпустил режиссерскую версию «Отряда самоубийц»

    22 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    22.12.2020
    850
    0 минут на чтение
    Зак Снайдер поддержал идею выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц»

    Дэвид Эйр неоднократно говорил, что его видение «Отряда самоубийц» 2016 года сильно отличалось от конечного результата. А теперь Зак Снайдер заявил, что хотел бы увидеть режиссерскую версию картины.

    По словам постановщика «Лиги справедливости», он давно собирается поговорить с Эйром по этому поводу.

    Я еще не разговаривал с Дэвидом об этом, но уверен, что такой шанс еще предоставится. Из-за коронавируса много проблем, но у меня есть в планах поговорить с ним. Я готов поддержать любого режиссера, желающего показать миру свое видение. Потому что у меня была невероятная поддержка со стороны фанатов. И я надеюсь, что другие тоже получат ее.

    Напомним, четырехчасовая «Лига справедливости» Зака Снайдера выйдет в марте 2021 года.

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    Фильм подвергся изменения со стороны Warner Bros.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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