Зак Снайдер хочет, чтобы Дэвид Эйр выпустил режиссерскую версию «Отряда самоубийц»

Дэвид Эйр неоднократно говорил, что его видение «Отряда самоубийц» 2016 года сильно отличалось от конечного результата. А теперь Зак Снайдер заявил, что хотел бы увидеть режиссерскую версию картины.
По словам постановщика «Лиги справедливости», он давно собирается поговорить с Эйром по этому поводу.
Я еще не разговаривал с Дэвидом об этом, но уверен, что такой шанс еще предоставится. Из-за коронавируса много проблем, но у меня есть в планах поговорить с ним. Я готов поддержать любого режиссера, желающего показать миру свое видение. Потому что у меня была невероятная поддержка со стороны фанатов. И я надеюсь, что другие тоже получат ее.
Напомним, четырехчасовая «Лига справедливости» Зака Снайдера выйдет в марте 2021 года.
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Дэвид Эйр хочет выпустить режиссерскую версию «Отряда самоубийц»
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