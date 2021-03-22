Зак Снайдер хотел, чтобы сын Супермена стал новым Бэтменом

Зак Снайдер в интервью Vanity Fair рассказал, что хотел сделать из сына Супермена и Лоис Лейн нового Бэтмена в третьей «Лиге справедливости».

По словам режиссера, Темный рыцарь должен был пожертвовать собой, чтобы победить Дарксайда.

<Бэтменом> должен был быть сын Лоис и Супермена. У него нет суперспособностей, и именно поэтому он решил им стать. Двадцать лет спустя, в годовщину смерти Бэтмена, они приводят юного Брюса Кента в Бэтпещеру и говорят: «Твой дядя Брюс гордился бы тобой, если бы ты занял его место».

Напомним, в конце режиссерской версии «Лиги справедливости» зрителям как раз показали, что Лоис беременна.