Зак Снайдер хотел снять фильм об Александре Македонском

Зак Снайдер в одном из интервью рассказал, что во время пандемии коронавируса попытался написать сценарий для триквела «300 спартанцев».

Режиссер даже заключил сделку с Warner Bros., но в итоге у него получился совершенно другой проект.

Я взялся за сценарий фильма, который стал бы последней главой во франшизе. Но когда я сел писать, у меня получился другой фильм. Я написал про Александра Македонского, а в центре внимания были отношения между ним и Гефестионом. Это была история любви, которая не вписывалась в «300 спартанцев».

Фильм назывался «Кровь и прах». Сам постановщик считает, что концепция была великолепной, однако WB отказалась от проекта. По словам Зака, представители компании — не самые большие его поколонники.