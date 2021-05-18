Зак Снайдер хотел снять фильм об Александре Македонском

Зак Снайдер в одном из интервью рассказал, что во время пандемии коронавируса попытался написать сценарий для триквела «300 спартанцев».
Режиссер даже заключил сделку с Warner Bros., но в итоге у него получился совершенно другой проект.
Я взялся за сценарий фильма, который стал бы последней главой во франшизе. Но когда я сел писать, у меня получился другой фильм. Я написал про Александра Македонского, а в центре внимания были отношения между ним и Гефестионом. Это была история любви, которая не вписывалась в «300 спартанцев».
Фильм назывался «Кровь и прах». Сам постановщик считает, что концепция была великолепной, однако WB отказалась от проекта. По словам Зака, представители компании — не самые большие его поколонники.
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