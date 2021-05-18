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    Зак Снайдер хотел снять фильм об Александре Македонском

    18 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    18.05.2021
    863
    0 минут на чтение
    Зак Снайдер хотел снять фильм об Александре Македонском

    Зак Снайдер в одном из интервью рассказал, что во время пандемии коронавируса попытался написать сценарий для триквела «300 спартанцев».

    Режиссер даже заключил сделку с Warner Bros., но в итоге у него получился совершенно другой проект.

    Я взялся за сценарий фильма, который стал бы последней главой во франшизе. Но когда я сел писать, у меня получился другой фильм. Я написал про Александра Македонского, а в центре внимания были отношения между ним и Гефестионом. Это была история любви, которая не вписывалась в «300 спартанцев».

    Фильм назывался «Кровь и прах». Сам постановщик считает, что концепция была великолепной, однако WB отказалась от проекта. По словам Зака, представители компании — не самые большие его поколонники.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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