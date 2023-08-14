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    Закари Ливай назвал большую часть голливудских фильмов мусором. Да, прямо так и сказал

    14 августа 2023
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    14.08.2023
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    Закари Ливай назвал большую часть голливудских фильмов мусором. Да, так он и сказал

    Звезда «Шазама!» Закари Ливай в рамках фанатского мероприятия заявил, что многие современные голливудские фильмы — это мусор.

    Лично я считаю, что большая часть контента, который генерирует Голливуд, это мусор. У них нет цели сделать его качественным для вас, ребята.

    По мнению актера, чтобы изменить ситуацию, зрителям нужно перестать смотреть эти фильмы.

    Сколько раз вы смотрели трейлер и думали: «Ого, выглядит так круто!». А потом вы посмотрели фильм и подумали: «И это все?». Они знают, что получают деньги, как только вы купили билет и заняли место. И единственный способ что-то изменить — не ходить на этот мусор. Мы должны перестать выбирать этот мусор. Это поможет. Это очень поможет.

    Ранее Ливай раскритиковал «тупое» правило забастовки, не позволяющее ему публично упоминать названия фильмов, в которых он снялся. Однако позже актер отметил, что поддерживает протестующих актеров и сценаристов.

    Я остаюсь откровенным критиком эксплуататорской системы, в который мы, артисты, вынуждены работать. Это забастовка нужна, чтобы защитить нас самих, писателей и всех тех, кто участвует в производстве и заставляет индустрию двигаться.

    Однако, как отметил актер, актеры не должны забывать о фанатах, благодаря которым этот бизнес вообще существует и преуспевает.

    Мы должны ценить их за поддержку нашей карьеры.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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