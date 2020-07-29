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    Западные фантасты выступили против размещения конвента WorldCon 2022 в Саудовской Аравии

    29 июля 2020
    Кот-император
    29.07.2020
    2216
    2 минуты на чтение
    Западные фантасты выступили против размещения конвента Worldcon 2022 в Саудовской Аравии

    World Science Fiction Convention (Всемирная конвенция научной фантастики, она же WorldCon) — один из самых известных и старейших западных фестивалей, посвящённых фэнтези и научной фантастике, куда приезжают авторы со всего света. Его проводят ещё с 1938 года! Традиционно конвент каждый год проходит в разных городах и странах. Мероприятия шлют заявки, предлагая организаторам свою площадку. Именно на WorldСon называют победителей премии «Хьюго».

    Недавно свою площадку в 2022-м предложили организаторы фестиваля JeddiCon из города Джидда, Саудовская Аравия. Под него команда даже оформила сайт, а организаторы Worldcon внесли город в список претендентов.

    28 июля на сайте конвенции сообщество фантастов опубликовало большое письмо председателю Норману Кейтсу, в котором призвала не проводить мероприятие в Джидде. И хотя авторы одобряют идею «посетить потрясающий город» и «открыть для фанатов новый мир», они считают, что режим в стране «противоречит всему, за что выступает фандом научной фантастики и фэнтези».

    Авторы письма указывают, что в Саудовской Аравии: а) преследуется по закону и карается в том числе смертью гомосексуальность, а женщины подвергаются дискриминации, б) растут ограничения свободы слова и в) в 2018-м убили оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, за смерть которого свою ответственность признал наследный принц страны.

    На личном уровне мы отмечаем, что многие из нас не смогли бы писать или даже жить свободно в соответствии с законами Саудовской Аравии. Мы отказываемся присутствовать на мероприятии, если те, кто его организуют, не смогут обладать базовыми свободами. Мы глубоко озабочены, что так много участников фандома не смогут присутствовать на мероприятии. <…>

    Мы солидарны с теми, кто ищет способы изменить ситуацию в стране. И пишем не только в знак протеста, но и выражаем надежду, что благодаря росту осведомлённости о политической ситуации в Саудовской Аравии конвенция WorldCon когда-нибудь в ней всё-таки состоится.

    из письма

    Письмо подписали Скотт Оден, Р. Дж. Баркер, Наоми Скотт, Чарльз Стросс и многие другие авторы.

    Издание The Guardian связалось с одним из руководителей площадки JeddiCon — фантастом Яссиром Бахджаттом (Yasser Bahjatt).

    Мы считаем, что они в праве выражать беспокойство или даже неприязнь к идее проводить WorldCon в Саудовской Аравии, но требовать, чтобы у нас даже не было возможности предложить размещение фестиваля — абсурдно и даже вредно для WorldCon в перспективе. Влияние конвенции уже ограничено, поскольку она, в основном, сфокусировалась на культуре западных стран. И пока конвенция называется WorldCon, она должна принимать весь мир.

    Это не значит, что сообщество не должно пытаться сделать мир лучше. Просто есть разница между тем, чтобы посоветовать изменения, которые, как вы считаете, сделают мир лучше, и требованиям, чтобы весь мир жил в соответствии с вашим моральным кодексом. Когда они используют подобный тон, то это мало чем отличается от радикальных высказываний с другой стороны.

    Писательница Анна Смит Спарк, которая организовала инициативу с письмом, пояснила The Guardian, что первоначально организаторы WorldCon отнеслись к просьбе фантастов несерьёзно. Но письмо получило одобрение читателей и издателей. Сами члены сообщества  будут выбирать место проведения WorldCon — по той же процедуре, по которой выбирают победителей «Хьюго». Каждая площадка должна соответствовать техническим требованиям.

    Многие участники сообществе возмущены, что организаторы вообще рассматривают проведение фестиваля без участия значимых для жанров авторов, которые не могут поехать.

    WorldCon 2020 пройдёт онлайн. В 2021-м его планируют провести в Вашингтоне. В 2022-м претендентами выступают Джидда и Чикаго (США).

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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