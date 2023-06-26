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    Новости

    Зараженный медведь и хоррор в новом анимационной короткометражке по Valorant

    26 июня 2023
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    26.06.2023
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    Зараженный медведь и хоррор в новом анимаицон

    Riot Games выпустила очередную анимационную короткометражку под названием «Все сначала» в честь грядущего начала седьмого эпизода в соревновательном шутере Valorant.

    Ролик посвящен новой агентке из Норвегии по имени Дэдлок. Та вместе со своей группой Стальных охотников отправилась расследовать инцидент на одном из предприятий. Но по прибытию на них нападает пораженный радионитом медведь, из-за которого героиня теряет товарищей и свою руку.

    Видео заканчивается тем, что Дэдлок отправляет сигнал бедствия в Kingdom и теряет сознание. Но мы уже знаем, что ее спасли Сайфер и Сова, а Киллджой сделала для нее механический протез руки.

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     Дмитрий Кинский |  11.01.2023 |  473

    В игре стартовал новый сезон.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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