Заставку для «Секретного сделали» с помощью ИИ. В сети идею не оценили

Режиссер и исполнительный продюсер «Секретного вторжения» Али Селим рассказал, что вступительную заставку для сериала сделали с помощью ИИ.
По его словам, ИИ может передать то ощущение, которое он хотел показать в сериале.
Это исходило из меняющейся формы, идентичности мира Скруллов, понимаете?
Однако пользователи сети не оценили такое решение. Некоторые даже называют его самым постыдным в истории стриминговых сервисов.
Многим показалась такая идея неэтичной, потому что ИИ для генерации изображений обучаются на работах художников.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.