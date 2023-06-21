Заставку для «Секретного сделали» с помощью ИИ. В сети идею не оценили

Режиссер и исполнительный продюсер «Секретного вторжения» Али Селим рассказал, что вступительную заставку для сериала сделали с помощью ИИ.

По его словам, ИИ может передать то ощущение, которое он хотел показать в сериале.

Это исходило из меняющейся формы, идентичности мира Скруллов, понимаете?

Однако пользователи сети не оценили такое решение. Некоторые даже называют его самым постыдным в истории стриминговых сервисов.

Многим показалась такая идея неэтичной, потому что ИИ для генерации изображений обучаются на работах художников.