Завершились съёмки экранизации Dungeons & Dragons

Соавтор сценария и со-режиссер экранизации Dungeons & Dragons Джон Фрэнсис Дейли сообщает, что съёмочный процесс фильма подошёл к своему завершению.

Съёмки начались в Исландии в апреле. Уже спустя четыре месяца после начала съёмок проекта Дейли поделился в твиттере, что производство Dungeons & Dragons окончено.

Завершили съёмки D&D сегодня! Всё ещё жив!

Wrapped D&D today! Still alive! — John Francis Daley (@JohnFDaley) August 19, 2021

Джон Фрэнсис Дэйли снимает киноадаптацию совместно с Джонатаном Голдштейном, вместе они работали над «Ночными играми» и «Каникулами», а также написали сюжет «Человека-Паука: Вдали от дома». Исполнительными продюсерами будут Аллан Земан и Джон Миддлтон.

В актёрском составе значатся Крис Пайн, Хью Грант, София Лиллис, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж и Мишель Родригес. Каких персонажей они сыграют, ещё неизвестно.

Производство Dungeons & Dragons подошло к концу довольно быстро, что может быть многообещающим знаком для релиза фильма. В настоящее время премьера намечена на март 2023 года. Однако раннее завершение съёмок и, соответственно, скорое начало пост-продакшна даёт надежду, что создатели сделают максимум для поклонников настольной игры, а также на то, что Paramount может перенести дату релиза, если ранние версии фильма удовлетворят студию.