Завершились съёмки экранизации Dungeons & Dragons

Соавтор сценария и со-режиссер экранизации Dungeons & Dragons Джон Фрэнсис Дейли сообщает, что съёмочный процесс фильма подошёл к своему завершению.
Съёмки начались в Исландии в апреле. Уже спустя четыре месяца после начала съёмок проекта Дейли поделился в твиттере, что производство Dungeons & Dragons окончено.
Завершили съёмки D&D сегодня! Всё ещё жив!
Wrapped D&D today! Still alive!
— John Francis Daley (@JohnFDaley) August 19, 2021
Джон Фрэнсис Дэйли снимает киноадаптацию совместно с Джонатаном Голдштейном, вместе они работали над «Ночными играми» и «Каникулами», а также написали сюжет «Человека-Паука: Вдали от дома». Исполнительными продюсерами будут Аллан Земан и Джон Миддлтон.
В актёрском составе значатся Крис Пайн, Хью Грант, София Лиллис, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж и Мишель Родригес. Каких персонажей они сыграют, ещё неизвестно.
Производство Dungeons & Dragons подошло к концу довольно быстро, что может быть многообещающим знаком для релиза фильма. В настоящее время премьера намечена на март 2023 года. Однако раннее завершение съёмок и, соответственно, скорое начало пост-продакшна даёт надежду, что создатели сделают максимум для поклонников настольной игры, а также на то, что Paramount может перенести дату релиза, если ранние версии фильма удовлетворят студию.
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Судя по всему, действие развернётся в Фейруне, правда, знакомых персонажей можно не ждать.
СМИ: Крис Пайн сыграет в экранизации Dungeons & Dragons
Подробностей нет.
СМИ: Хью Грант сыграет злодея в фильме по D&D, а одну из главных ролей исполнит София Лиллис
Ранее СМИ писали, что в фильме задействованы Реге Пейдж, Крис Пайн, Мишель Родригес и Джастис Смит.
Cтартовал съёмочный процесс экранизации Dungeons and Dragons
Премьера — в марте 2023 года.
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