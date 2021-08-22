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    Новости

    Завершились съёмки экранизации Dungeons & Dragons

    22 августа 2021
    22.08.2021
    1140
    1 минута на чтение
    Завершились съёмки экранизации Dungeons & Dragons 3

    Соавтор сценария и со-режиссер экранизации Dungeons & Dragons Джон Фрэнсис Дейли сообщает, что съёмочный процесс фильма подошёл к своему завершению.

    Съёмки начались в Исландии в апреле. Уже спустя четыре месяца после начала съёмок проекта Дейли поделился в твиттере, что производство Dungeons & Dragons окончено.

    Завершили съёмки D&D сегодня! Всё ещё жив!

    Джон Фрэнсис Дэйли снимает киноадаптацию совместно с Джонатаном Голдштейном, вместе они работали над «Ночными играми» и «Каникулами», а также написали сюжет «Человека-Паука: Вдали от дома». Исполнительными продюсерами будут Аллан Земан и Джон Миддлтон.

    Завершились съёмки экранизации Dungeons & Dragons Завершились съёмки экранизации Dungeons & Dragons 1 Завершились съёмки экранизации Dungeons & Dragons 2

    В актёрском составе значатся Крис Пайн, Хью Грант, София Лиллис, Джастис Смит, Реге-Жан Пейдж и Мишель Родригес. Каких персонажей они сыграют, ещё неизвестно.

    Производство Dungeons & Dragons подошло к концу довольно быстро, что может быть многообещающим знаком для релиза фильма. В настоящее время премьера намечена на март 2023 года.  Однако раннее завершение съёмок и, соответственно, скорое начало пост-продакшна даёт надежду, что создатели сделают максимум для поклонников настольной игры, а также на то, что Paramount может перенести дату релиза, если ранние версии фильма удовлетворят студию.

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