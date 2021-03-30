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    «Здесь ты в безопасности»: эпичный трейлер фэнтези-сериала «Тень и кость»

    30 марта 2021
    Кот-император
    30.03.2021
    1312
    0 минут на чтение

    Netflix выпустил полноценный трейлер фэнтезийного сериала «Тень и кость» — экранизации цикла Ли Бардуга «ГришаВёрс». В ролике уделили внимание не только линии Алины Старковой и Дарклинга, но и авантюрному сюжету про Каза.

    Действие сериала разворачивается в вымышленной стране Равке с псевдославянским колоритом. Некогда великая держава разделена Тенистым каньоном (его мы видим в ролике) — полосой непроницаемой тьмы, которая кишит чудовищами. Однажды выясняется, что молодой картограф Алина Старкова обладает невероятной силой, способной развеять тьму. Девушку приглашают в королевский дворец, где её будут обучать в элитном колдовском сообществе. Её наставником станет загадочный глава магов гришей Дарклинг. 

    Шоураннером и сценаристом двух из восьми серий выступает Эрик Хейссерер, который занимался ну очень разными проектами: от перезапусков «Кошмара на улице Вязов» и «Нечто», триллеров «И гаснет свет», «Птичий короб» до тепло принятого критиками «Прибытия» Вильнёва. Алину сыграла Джесси Мей Ли, Каза — Фредди Картер, а Дарклинга — Бен Барнс («Мир Дикого Запада», «Каратель»).

    Все эпизоды выйдут 23 апреля.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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