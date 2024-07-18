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    «Жертвы необходимы» — новый тизер сериала «Дюна: Пророчество»

    18 июля 2024
    Фото аватара
    18.07.2024
    184
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    «Жертвы необходимы» — новый тизер сериала «Дюна: Пророчество»

    Стриминговый сервис Max опубликовал новый тизер-трейлер сериала по «Дюне» с подзаголовком «Пророчество».

    Действие шоу развернется за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса, когда две сестры Харконнен основывают Бене Гессерит.

    Главные роли исполнят Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Строн, Джихё и не только.

    Премьера состоится в ноябре.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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