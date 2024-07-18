Стриминговый сервис Max опубликовал новый тизер-трейлер сериала по «Дюне» с подзаголовком «Пророчество».

Действие шоу развернется за 10 тысяч лет до рождения Пола Атрейдеса, когда две сестры Харконнен основывают Бене Гессерит.

Главные роли исполнят Эмили Уотсон, Оливия Уильямс, Трэвис Фиммел, Джоди Мэй, Марк Строн, Джихё и не только.

Премьера состоится в ноябре.