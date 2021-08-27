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    Новости

    Журналистам показали 15 минут геймплея Elden Ring — вот новые подробности игры

    27 августа 2021
    27.08.2021
    793
    1 минута на чтение
    Журналистам показали 15 минут геймплея Elden Ring — вот новые подробности игры 3

    Недавно журналистам показали около 15 минут геймплея Elden Ring от FromSoftware, над которой работал создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин, — в частности, путешествие по миру, боевую систему и даже сюжетные заставки.

    Тезисно пересказываем новые подробности:

    • Больше всего боевая система на поминает Dark Souls с небольшой примесью Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice;
    • Верхом на коне можно не только путешествовать, но и сражаться, словно рыцарь (маги так тоже могут);
    • Мир игры будет большим, поэтому в ней реализовано быстрое перемещение через местный аналог костров;
    • В распоряжении игроков будет карта мира, но без знаков вопроса, как в «Ведьмаке 3». Впрочем, на ней можно оставлять метки самому;
    • Дизайн уровней в Elden Ring заточен под то, что игроки могут свободно прыгать, как в Sekiro: Shadows Die Twice;
    • Без секретных тайников вроде иллюзии стены, которую нужно развеять ударом меча, с классической западней дело не обойдется;
    • В игре есть эдакая система стелса: можно прокрасться мимо опасных противников или усыпить их, а потом вероломно добить;
    • Появится новая механика: после блокировки удара можно провести контратаку — правда, враги так тоже умеют;
    • Сюжет подавать будут как через окружение, так и через более традиционные заставки;
    • Elden Ring будет все еще хардкорной, просто в ней будет больше возможностей и вариативности;
    • На помощь себе можно призывать до двух игроков.

    И куда же без шутки-юмора про Джорджа Мартина, который все никак не может дописать «Ветра Зимы».

    IGN: Внутриигровые тексты для Elden Ring писал сам геймдиректор FromSoftare Хидетака Миядзаки, а не Джордж Мартин.
    Джейсон Шрайер: Ах, так вот почему Elden Ring все же выходит.

    Elden Ring выйдет 21 января 2022 года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.

    Журналистам показали 1 1 Журналистам показали 15 минут геймплея Elden Ring — вот новые подробности игры Журналистам показали 15 минут геймплея Elden Ring — вот новые подробности игры 1 Журналистам показали 15 минут геймплея Elden Ring — вот новые подробности игры 2

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    Собрали новые детали игры.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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