Журналистам показали 15 минут геймплея Elden Ring — вот новые подробности игры

Недавно журналистам показали около 15 минут геймплея Elden Ring от FromSoftware, над которой работал создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин, — в частности, путешествие по миру, боевую систему и даже сюжетные заставки.

Тезисно пересказываем новые подробности:

Больше всего боевая система на поминает Dark Souls с небольшой примесью Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice;

Верхом на коне можно не только путешествовать, но и сражаться, словно рыцарь (маги так тоже могут);

Мир игры будет большим, поэтому в ней реализовано быстрое перемещение через местный аналог костров;

В распоряжении игроков будет карта мира, но без знаков вопроса, как в «Ведьмаке 3». Впрочем, на ней можно оставлять метки самому;

Дизайн уровней в Elden Ring заточен под то, что игроки могут свободно прыгать, как в Sekiro: Shadows Die Twice;

Без секретных тайников вроде иллюзии стены, которую нужно развеять ударом меча, с классической западней дело не обойдется;

В игре есть эдакая система стелса: можно прокрасться мимо опасных противников или усыпить их, а потом вероломно добить;

Появится новая механика: после блокировки удара можно провести контратаку — правда, враги так тоже умеют;

Сюжет подавать будут как через окружение, так и через более традиционные заставки;

Elden Ring будет все еще хардкорной, просто в ней будет больше возможностей и вариативности;

На помощь себе можно призывать до двух игроков.

И куда же без шутки-юмора про Джорджа Мартина, который все никак не может дописать «Ветра Зимы».

Ah so this is why Elden Ring is actually coming out https://t.co/JKGdmcXP2F — Jason Schreier (@jasonschreier) August 27, 2021

IGN: Внутриигровые тексты для Elden Ring писал сам геймдиректор FromSoftare Хидетака Миядзаки, а не Джордж Мартин.

Джейсон Шрайер: Ах, так вот почему Elden Ring все же выходит.

Elden Ring выйдет 21 января 2022 года на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК.