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    Новости

    Знакомьтесь, это Руби Сандей — новая спутница Доктора Кто

    19 ноября 2022
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    19.11.2022
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    Знакомьтесь, это Руби Сандей — новая спутница Доктора Кто

    К актёрскому составу нового сезона «Доктора Кто» присоединилась 18-летняя актриса Милли Гибсон, которая воплотит спутницу по имени Руби Сандей. Героиня появится в следующем сезоне в 2023-м, когда дебютирует и Шути Гатва, Пятнадцатый Доктор.

    Актриса ранее завоевала награду за «Лучшего молодого артиста» в премии British Soap Awards за роль Келли Нилан в британской мыльной опере «Улица Коронации».

    BBC также представила фотографию артистов вместе на фоне ТАРДИС:

    Знакомьтесь, это Руби Сандей — новая спутница Доктора Кто 1

    Перед стартом следующего сезона выйдут три спецвыпуска «Доктор Кто», где к главной роли вернётся Дэвид Теннант.

    Ранее BBC рассказала о сотрудничестве с компанией Disney, которая будет транслировать сериал по всему миру (сама BBC продолжит показывать сериал в Великобритании).

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