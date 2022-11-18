Знакомьтесь, это Руби Сандей — новая спутница Доктора Кто

К актёрскому составу нового сезона «Доктора Кто» присоединилась 18-летняя актриса Милли Гибсон, которая воплотит спутницу по имени Руби Сандей. Героиня появится в следующем сезоне в 2023-м, когда дебютирует и Шути Гатва, Пятнадцатый Доктор.

Актриса ранее завоевала награду за «Лучшего молодого артиста» в премии British Soap Awards за роль Келли Нилан в британской мыльной опере «Улица Коронации».

BBC также представила фотографию артистов вместе на фоне ТАРДИС:

Перед стартом следующего сезона выйдут три спецвыпуска «Доктор Кто», где к главной роли вернётся Дэвид Теннант.

Ранее BBC рассказала о сотрудничестве с компанией Disney, которая будет транслировать сериал по всему миру (сама BBC продолжит показывать сериал в Великобритании).