Знакомьтесь, новые Кларк Кент и Лоис Лейн в следующем фильме про Супермена

Джеймс Ганн и DC объявили актёров на роли Кларка Кента и Лоис Лейн в следующем фильме про Супермена. После финальных прослушиваний команда остановила свой выбор на:
Дэвид Коренсвет («Перл», «Карточный домик», «Голливуд»)
Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)
Актёры появятся в ближайшем фильме обновлённой киновселенной DC, которую курируют Джеймс Ганн и Питер Сафран. Картину «Супермен: Наследие» снимает сам Ганн.
В шорт-лист студии упоминались Николас Холт, Том Бриттни, Фиби Дайневор и Эмма Маккей.
Сейчас студия выбирает актёра на роль Лекса Лютора. По данным СМИ, роль хотят предложить Биллу или Александру Скарсгарду.
Премьера «Супермен: Наследие» намечена на 11 июля 2025-го. Съёмки должны стартовать в начале 2024-го.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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