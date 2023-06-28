Знакомьтесь, новые Кларк Кент и Лоис Лейн в следующем фильме про Супермена

Джеймс Ганн и DC объявили актёров на роли Кларка Кента и Лоис Лейн в следующем фильме про Супермена. После финальных прослушиваний команда остановила свой выбор на:

Дэвид Коренсвет («Перл», «Карточный домик», «Голливуд»)

Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

Актёры появятся в ближайшем фильме обновлённой киновселенной DC, которую курируют Джеймс Ганн и Питер Сафран. Картину «Супермен: Наследие» снимает сам Ганн.

В шорт-лист студии упоминались Николас Холт, Том Бриттни, Фиби Дайневор и Эмма Маккей.

Сейчас студия выбирает актёра на роль Лекса Лютора. По данным СМИ, роль хотят предложить Биллу или Александру Скарсгарду.

Премьера «Супермен: Наследие» намечена на 11 июля 2025-го. Съёмки должны стартовать в начале 2024-го.