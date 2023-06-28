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    Новости

    Знакомьтесь, новые Кларк Кент и Лоис Лейн в следующем фильме про Супермена

    28 июня 2023
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    28.06.2023
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    Джеймс Ганн и DC объявили актёров на роли Кларка Кента и Лоис Лейн в следующем фильме про Супермена. После финальных прослушиваний команда остановила свой выбор на:

    Дэвид Коренсвет («Перл», «Карточный домик», «Голливуд»)

    Знакомьтесь, новые Кларк Кент и Лоис Лейн в следующем фильме про Супермена

    Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»)

    Знакомьтесь, новые Кларк Кент и Лоис Лейн в следующем фильме про Супермена 1

    Актёры появятся в ближайшем фильме обновлённой киновселенной DC, которую курируют Джеймс Ганн и Питер Сафран. Картину «Супермен: Наследие» снимает сам Ганн.

    В шорт-лист студии упоминались Николас Холт, Том Бриттни, Фиби Дайневор и Эмма Маккей.

    Сейчас студия выбирает актёра на роль Лекса Лютора. По данным СМИ, роль хотят предложить Биллу или Александру Скарсгарду.

    Премьера «Супермен: Наследие» намечена на 11 июля 2025-го. Съёмки должны стартовать в начале 2024-го.

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