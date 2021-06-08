Знакомьтесь, Солдатик — один из героев третьего сезона «Пацанов»

В сети появились первые промо-кадры третьего сезона «Пацанов», на которых нам наконец-то показали Солдатика (Soldier Boy) — первого супергероя. Он воевал ещё во времена Второй мировой войны, и после неё стал знаменитостью на десятки лет.
Дизайн костюма разработали Лаура Джин Шеннон («Пацаны», «Железный человек», «Скотт Пилигрим против всех») и концепт-художник Грег Хопвуд. По словам Шеннон, они постарались сделать так, чтобы зелёная военная форма олицетворяла «настоящего крутана».
Согласно предыстории, Солдатик стал первой супергеройской иконой американской культуры — после того, как во время Второй мировой войны сотнями убивал вражеских солдат. В комиксах он был лидером команды Payback, второй по силе супергеройской команды, уступая только Семёрке.
Ранее Дженсен Эклс показал фото щита Солдатика.
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Даты выхода у третьего сезона пока нет.
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