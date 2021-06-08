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    Новости

    Знакомьтесь, Солдатик — один из героев третьего сезона «Пацанов»

    8 июня 2021
    08.06.2021
    76
    0 минут на чтение

    В сети появились первые промо-кадры третьего сезона «Пацанов», на которых нам наконец-то показали Солдатика (Soldier Boy) — первого супергероя. Он воевал ещё во времена Второй мировой войны, и после неё стал знаменитостью на десятки лет.

    Знакомьтесь, Солдатик — один из героев третьего сезона «Пацанов» 1

    Дизайн костюма разработали Лаура Джин Шеннон («Пацаны», «Железный человек», «Скотт Пилигрим против всех») и концепт-художник Грег Хопвуд. По словам Шеннон, они постарались сделать так, чтобы зелёная военная форма олицетворяла «настоящего крутана».

    Согласно предыстории, Солдатик стал первой супергеройской иконой американской культуры — после того, как во время Второй мировой войны сотнями убивал вражеских солдат. В комиксах он был лидером команды Payback, второй по силе супергеройской команды, уступая только Семёрке.

    Ранее Дженсен Эклс показал фото щита Солдатика.

     

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    Публикация от Jensen Ackles (@jensenackles)

    Даты выхода у третьего сезона пока нет.

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    Продолжение истории о борцах со злыми супергероями вышло достойным, но всё же от него хотелось большего.

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