Знакомьтесь, Солдатик — один из героев третьего сезона «Пацанов»

В сети появились первые промо-кадры третьего сезона «Пацанов», на которых нам наконец-то показали Солдатика (Soldier Boy) — первого супергероя. Он воевал ещё во времена Второй мировой войны, и после неё стал знаменитостью на десятки лет.

Дизайн костюма разработали Лаура Джин Шеннон («Пацаны», «Железный человек», «Скотт Пилигрим против всех») и концепт-художник Грег Хопвуд. По словам Шеннон, они постарались сделать так, чтобы зелёная военная форма олицетворяла «настоящего крутана».

Согласно предыстории, Солдатик стал первой супергеройской иконой американской культуры — после того, как во время Второй мировой войны сотнями убивал вражеских солдат. В комиксах он был лидером команды Payback, второй по силе супергеройской команды, уступая только Семёрке.

Ранее Дженсен Эклс показал фото щита Солдатика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jensen Ackles (@jensenackles)

Даты выхода у третьего сезона пока нет.