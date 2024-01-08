«Золотой глобус»: «Оппенгеймер» выигрывает, а как же «Барби»?

В Беверли-Хиллс, США, прошла церемония вручения наград «Золотой глобус» — второй по престижности после «Оскара». Настоящим триумфатором стал Кристофер Нолан с биографической драмой «Оппенгеймер»: она завоевала главный «Глобус» за лучшую драму, принесла актёрские награды Киллиану Мёрфи и Роберту Дауни-младшему, режиссёрскую — Нолану и композиторскую — Людвигу Горанссону.

Лучшей комедией стали «Бедные-несчастные», авангардный стимпанк Йоргоса Лантимоса. За этот же фильм Эмма Стоун получила «лучшую женскую роль». А вот «Барби», вечный «светлый двойник» и «Оппенгеймера», и «Бедных-несчастных», получила лишь утешительный приз «за кинематографические и кассовые достижения» и награду за лучшую песню (причём не за песню Кенов, а за песню Билли Айлиш!). Ещё из фантастики лучшим мультфильмом стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.

Лучшим неанглоязычным фильмом стала французская драма «Анатомия падения». В сериальных номинациях почти всё поделили очередной сезон драмы «Наследники» и комедийный сериал «Грызня».

Полный список победителей на сайте Entertainment Weekly

Фото: RICH POLK/GOLDEN GLOBES 2024