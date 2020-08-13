Зрители не торопятся возвращаться в кинотеатры — их поток упал в 25 раз

Аналитики ВТБ рассказали, что оборот российских кинотеатров с 1 по 10 августа упал до 5% по сравнению с показателями за аналогичный период в 2019 году.
Отчасти это связано с тем, что заполняемость залов снизилась на 50% из-за «шахматной» рассадки зрителей.
В Москве кинотеатры открыли свои двери 1 августа, в некоторых других регионах — в июне-июле. Впрочем, не везде была возобновлена их деятельность.
По данным экспертов, в начале августа россияне потратили на поход в кино около 5% от их общих расходов. Поток зрителей в сравнении с прошлым годом упал в 17-25 раз.
В ВТБ считают, что кинотеатры приблизятся к показателям 2019 года не раньше новогодних праздников.
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