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    Новости

    Зрители не торопятся возвращаться в кинотеатры — их поток упал в 25 раз

    13 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    13.08.2020
    898
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    Аналитики ВТБ рассказали, что оборот российских кинотеатров с 1 по 10 августа упал до 5% по сравнению с показателями за аналогичный период в 2019 году.

    Отчасти это связано с тем, что заполняемость залов снизилась на 50% из-за «шахматной» рассадки зрителей.

    В Москве кинотеатры открыли свои двери 1 августа, в некоторых других регионах — в июне-июле. Впрочем, не везде была возобновлена их деятельность.

    По данным экспертов, в начале августа россияне потратили на поход в кино около 5% от их общих расходов. Поток зрителей в сравнении с прошлым годом упал в 17-25 раз.

    В ВТБ считают, что кинотеатры приблизятся к показателям 2019 года не раньше новогодних праздников.

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    А открыть кинотеатры предлагает со «светлых» фильмов.

     

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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