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    Новости

    Звезда Kingsman Марк Стронг присоединился к актёрскому составу «Дюны: Сестринство»

    3 декабря 2022
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    03.12.2022
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    Звезда «Kingsman: Секретная служба»

    Variety сообщает о пополнениях в актёрском составе сериала «Дюна: Сестринство» — к касту присоединились Марк Стронг, Крис Мэйсон и Джейд Анука.

    Марк Стронг известен по фильмам «Рок-н-рольщик» и «Kingsman: Секретная служба». Он исполнит роль императора Джавикко Коррино, «человека из великой династии Императоров военного времени, который призван управлять Империумом и поддерживать хрупкий мир». Джавикко Коррино — это предок императора Шаддама IV Коррино, который появится в сиквеле «Дюны» в исполнении Кристофера Уокена.

    Джейд Анука («Тёмные начала») сыграет сестру Теодосию, амбициозную помощницу Сестринства, которая хранит опасную тайну о своём прошлом.

    Крис Мэйсон («Бродчёрч», «Ривердэйл») воплотит Кейрана Атрейдеса, «мастера фехтования Великого дома, чьё стремление соответствовать своей семье нарушается, когда он неожиданно устанавливает связь с членом королевской семьи».

    В актёрском составе также значатся Индира Варма («Игра престолов», «Кеноби»), Эмили Уотсон («Чернобыль») и Ширли Хендерсон («Гарри Поттер»). Первая воплотит императрицу Наталью — «королевскую особу», что состоит в браке с императором Коррино. А Уотсон и Хендерсон сыграют сыграют сестёр Харконнен. Также в сериале появятся Трэвис Фиммел («Викинги») — Дезмонд Харт, солдат с загадочным прошлым.

    Действие «Сестринства» развернётся за 10 тысяч лет до событий первой книги. В центре сюжета окажутся сёстры Харконнен, которые выступят «против угрозы всему человечеству».

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