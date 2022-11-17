Звезда «Мейр из Исттауна» и «Разрабов» исполнит главную роль в новом «Чужом»

По данным издания Deadline, 20th Century Studios пригласила на главную роль в новой части «Чужого» Кэйли Спэни.

Актриса наиболее известна по фильмам «Тихоокеанский рубеж 2» и «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»», а также сериалам «Мейр из Исттауна» и «Разрабы».

Режиссером выступает Федерико Альварес, известный по дилогии боевиков «Не дыши». А продюсирует фильм Скотт Фри.

О сюжете картины пока ничего неизвестно. Но в центре внимания вновь будут ксеноморфы, с которыми не посчастливится столкнуться главным героям.

Съемки нового «Чужого» должны стартовать в начале 2023 года.