Звезда «Мортал Комбата» раскритиковал сериал по «Властелину Колец» за отсутствии персонажей-азиатов

Китайско-канадский актер Луди Линь, который играет Лю Кана в фильме «Мортал комбат», написал о грядущем фэнтезийном сериале в твиттере и обратился к руководителю Amazon Studios Дженнифер Салке:

It’s going to be difficult to justify building a “huge world” without any characters that look Asian. Turn that imagine on us @JSalke. It’s not hard, we’re right here.

Amazon Boss Justifies ‘Lord of the Rings’ $465 Million Budget: ‘Huge World-Building’ https://t.co/Xx8F651k7m

— Ludi Lin (@ludi_lin) May 13, 2021