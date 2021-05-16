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    Новости

    Звезда «Мортал Комбата» раскритиковал сериал по «Властелину Колец» за отсутствии персонажей-азиатов

    16 мая 2021
    Кот-император
    16.05.2021
    1549
    1 минута на чтение
    Звезда «Мортал Комбат» раскритиковал сериал по «Властелину Колец» за отсутствии персонажей-азиатов

    Китайско-канадский актер Луди Линь, который играет Лю Кана в фильме «Мортал комбат», написал о грядущем фэнтезийном сериале в твиттере и обратился к руководителю Amazon Studios Дженнифер Салке:

    Будет трудно оправдать создание «масштабного мира» без каких-либо персонажей, которые выглядят как азиаты. Обратите внимание на нас. Это не сложно, мы здесь.

    Согласно The Hollywood Reporter, это реакция Луди Линя на материал издания про круглый стол руководителей проекта о Средиземье. Главной темой круглого стола был гигантский бюджет «Властелина колец», который, как ранее сообщало THR, увеличился до 465 миллионов долларов за первый сезон. В статье THR отмечает, что глава Amazon Studios Дженнифер Салке объясняет такие расходы необходимостью возведения масштабного мира Средиземья. Для Луди Линя в таком большом проекте недостаточно разнообразия.

    The Hollywood Reporter пишет, что в сериале от Amazon значится 35 актерах разного этнического происхождения: Линь прав в том, что никто из них не азиат, хотя при этом неясно, как именно идентифицируют себя актёры. В пример издание приводит Синтию Аддаи-Робинсон, Софию Номвете, Ленни Генри, Максина Канлиффа, Исмаэля Круза, Назанину Бониади и Сару Звангобани. При этом в главных ролях будет лишь один небелый актер — пуэрториканец Исмаэль Круз («Две королевы»). В статье подводится итог: актерский состав нового сериала более разнообразен, чем в фильмах Питера Джексона, каст которых был полностью белым.

    Дебютный сезон будет состоять 8 серий, сериал уже продлён на второй сезон. Премьера намечена на конец этого года эксклюзивно на Amazon Prime Video.

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    Кот-император
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