Звезда «Мортал Комбата» раскритиковал сериал по «Властелину Колец» за отсутствии персонажей-азиатов

Китайско-канадский актер Луди Линь, который играет Лю Кана в фильме «Мортал комбат», написал о грядущем фэнтезийном сериале в твиттере и обратился к руководителю Amazon Studios Дженнифер Салке:

Будет трудно оправдать создание «масштабного мира» без каких-либо персонажей, которые выглядят как азиаты. Обратите внимание на нас. Это не сложно, мы здесь.

It’s going to be difficult to justify building a “huge world” without any characters that look Asian. Turn that imagine on us @JSalke. It’s not hard, we’re right here. Amazon Boss Justifies ‘Lord of the Rings’ $465 Million Budget: ‘Huge World-Building’ https://t.co/Xx8F651k7m — Ludi Lin (@ludi_lin) May 13, 2021

Согласно The Hollywood Reporter, это реакция Луди Линя на материал издания про круглый стол руководителей проекта о Средиземье. Главной темой круглого стола был гигантский бюджет «Властелина колец», который, как ранее сообщало THR, увеличился до 465 миллионов долларов за первый сезон. В статье THR отмечает, что глава Amazon Studios Дженнифер Салке объясняет такие расходы необходимостью возведения масштабного мира Средиземья. Для Луди Линя в таком большом проекте недостаточно разнообразия.

The Hollywood Reporter пишет, что в сериале от Amazon значится 35 актерах разного этнического происхождения: Линь прав в том, что никто из них не азиат, хотя при этом неясно, как именно идентифицируют себя актёры. В пример издание приводит Синтию Аддаи-Робинсон, Софию Номвете, Ленни Генри, Максина Канлиффа, Исмаэля Круза, Назанину Бониади и Сару Звангобани. При этом в главных ролях будет лишь один небелый актер — пуэрториканец Исмаэль Круз («Две королевы»). В статье подводится итог: актерский состав нового сериала более разнообразен, чем в фильмах Питера Джексона, каст которых был полностью белым.

Дебютный сезон будет состоять 8 серий, сериал уже продлён на второй сезон. Премьера намечена на конец этого года эксклюзивно на Amazon Prime Video.